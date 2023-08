(Di venerdì 4 agosto 2023) "A Bruxelles c'è un gruppo diche non si rende conto - o non vuole farlo - di quanto il futuro sia complesso". Così il ceo di Renault e presidente'Acea, Luca De Meo, ...

"A Bruxelles c'è un gruppo didell'elettrico che non si rende conto - o non vuole farlo - di quanto il futuro sia complesso". Così il ceo di Renault e presidente dell'Acea, Luca De, critica la posizione dell'Europa ..."A Bruxelles c'è un gruppo didell'elettrico che non si rende conto - o non vuole farlo - di quanto il futuro sia complesso". Così il ceo di Renault e presidente dell'Acea, Luca De, critica la posizione dell'Europa ...

De Meo, 'in Ue estremisti dell'elettrico, esiste altro' Agenzia ANSA

La Cina fa la parte del leone sul mercato mondiale delle auto elettriche perché terre rare, cobalto e altri elementi necessari per la costruzione delle batterie sono nelle mani di Pechino. Lo ha detto ..."A Bruxelles c'è un gruppo di estremisti dell'elettrico che non si rende conto - o non vuole farlo - di quanto il futuro sia complesso". (ANSA) ...