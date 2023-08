De Luca attacca la Meloni | “Va in giro per il mondo per fare sfilate di moda | ma ci aspettiamo risultati”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lava inper il. Non vorrei che rimanesse solo la sfilata dinella quale è impegnata per ogni viaggio all’estero. La sfilata diva bene, tre vestiti al giorno va benissimo, come la promozione dell’eleganza italiana ma ciconcreti”. Così, nel corso della consueta diretta Fb, il governatore della Campania, Vincenzo De. “Dal punto di vista dei migranti, dopo tutte le iniziative il risultato concreto è che non abbiamo mai avuto una tale invasione di migranti fuori controllo – ha sottolineato – siamo passati dal blocco navale e dalla lotta alle mosche alla invasione. Le chiacchiere stanno a zero”. “La realtà è dura da cambiare con le– ha concluso ...

... da quando è andato viaCiarlini, a luglio dell'anno scorso. Il primo bando era stato ...anche la Cgil: 'la nomina del Direttore Generale e che si trascina incomprensibilmente da oltre un ...... "Non si può andare avanti in questa maniera, Calenda miogni giorno. Dobbiamo preparare le ... Qui si inserisce Cateno De, leader di Sud chiama Nord: a Roma ha due parlamentari: uno è al ...Si infiamma il dibattito sulla rimodulazione del reddito di cittadinanza da parte del governo di Giorgia Meloni daTelese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del primo agosto. In collegamento c'è Elsa Fornero che se la prende con l'esecutivo per aver comunicato via sms la fine del sussidio. ...

De Luca attacca la Meloni: "Va in giro per il mondo per fare sfilate di ... anteprima24.it

Indagine della Corte dei Conti per gli attestati digitali di vaccinazione voluti dalla Regione Campania: "Spesa inutile" ...Il Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, e i consiglieri regionali di opposizione hanno discusso del bando di gara per l'affidamento dei servizi socio-sanitari della Usl 2, sollevando preoccupazioni rigua ...