Dati transatlantici | una nuova era o l’alba di Schrems III?

(Di venerdì 4 agosto 2023) A luglio la Commissione europea ha dato il suo benestare agli sforzi statunitensi per far sì che ipersonali degli europei siano più protetti oltreoceano. La svolta ha sbloccato l’impasse che vigeva da quando lo scorso accordo-quadro di trasferimento e protezione dei, il cosiddetto Privacy Shield, è stato invalidato dalla Corte di giustizia dell’Ue, minando le fondamenta dell’infrastruttura digitale Ue-Usa e gettando nell’incertezza migliaia di aziende. Quelle stesse aziende hanno tirato un sospiro di sollievo collettivo: avevano appena assistito all’autorità per la privacy irlandese colpire Meta (già Facebook) con una multa record da €1,2 miliardi e l’ordine di sospendere il trasferimento deiprivati degli europei negli Usa, appunto per via del vuoto legislativo. Il titano californiano sta facendo ricorso, mentre gli ...