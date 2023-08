Dannati camerini

Leggi su amica

(Di venerdì 4 agosto 2023) Sono passati anni dall’ultima volta che ho provato un costume da bagno in un camerino. A essere sincera, penso di aver vissuto l’esperienza solo una volta; e – sia il ricordo vero o reinventato nelle tessiture inconsce della memoria – la scena mi pare di vederla svolgersi nella mente, come in un film. Quanti anni avrò avuto? Ventitré, ventiquattro forse. Ho davanti agli occhi il camerino angusto, lo specchio, e nello specchio la mia immagine illuminata da una luce fredda che piove dall’alto. E sotto quella luce impietosa, ogni minima imperfezione prende proporzioni spropositate: e sì che mi ero vista altre volte nel riflesso di uno specchio! E quello riflesso era il mio corpo. Lo conoscevo bene da quando avevo imparato a considerarlo mio, seguendo il disegno sottile delle vene sotto i polsi, il piegarsi delle giunture, l’irruvidirsi della pelle sui gomiti. Da quando avevo scoperto di ...