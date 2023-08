Danilo Petrucci | un grande secondo posto in Gara 2 a Most

... mentre in Gara 2 ha ceduto il secondo gradino del podio in un duello rusticano con l'altro gentleman del manubrio,. Rea non può certo illudersi, in condizioni normali il pacchetto ...L'ascesa die del team Barni nel campionato Superbike è tangibile e ora il ternano ex - MotoGP occupa il sesto posto in classifica Piloti a 52 punti da Axel Bassani, il migliore dei ...Negli ultimi giri, però, non sentivo di essere nelle condizioni ideali per poter proteggere il podio e faccio i complimenti a Axel (Bassani) e) che sembravano averne di più. Cinque ...

Danilo Petrucci mostruoso a Most: dare sempre, dare tutto, dare oltre MOW

Girandola di protagonisti a Most nelle gare vinte da Rea, Razgatlioglu e Bautista. Splende Petrucci con due podi, bene anche Bassani, Rinaldi e Gardner ...In Repubblica Ceca se ne sono viste tante, con le gomme grandi protagoniste, in molti sensi. Con l'ospite Denis Sacchetti, team manager Go Eleven, parleremo dell'arrivo di Andrea Iannone in Superbike ...