(Di venerdì 4 agosto 2023) Tutto è iniziato con una telefonata. “Un giorno mi chiamò il professore a capo del laboratorio in cui ero stato tre anni prima al Mit di Boston: ‘Renato – mi dice – stiamo fondando una società con vari ragazzi del laboratorio. Torni?’”. Renato Umeton ha 39 anni, vive negli Stati Uniti da più di dieci insieme a sua moglie Raffaella eterra dove ha studiato, la, è passato prima al prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), e ora è Direttore dell’Intelligenza Artificiale e Data Science nel dipartimento di Informatica & Analisi del Dana-Farber Cancer Institute, il prestigioso ospedale oncologico dellaMedical School. “Penso che ci sia molto che l’possa imparare dal modello Usa, e allo stesso tempo che le istituzioni americane possano imparare molto ...

Dalla Calabria ad Harvard. "In Italia ho trovato porte chiuse. Sono partito per dare una chance migliore ai miei figli" Il Fatto Quotidiano

