Dal 17 agosto al cinema “Don’t look at the demon” film horror diretto da Brando Lee

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’At ThedaLee in sala dal 17, distribuito da 102 Distribution Uscirà in sala il 17, distribuito da 102 Distribution,at theispirato a veri rituali religiosi proibiti. Prodotto dalla Barnstorm diLee e Danny Saphire,loook at thedaLee e interpretato da Fiona Dourif (Chuckie, The Blacklist, Shameless) e Harris Dickinson (Where the Crawdads Sing, Triangle of Sadness, The King’s Man). Jules è una medium spirituale, in uno stato di debolezza emotiva, e fa parte di ...