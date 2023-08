Da ottobre arriva il trimestre anti inflazione e lunedì il decreto taxi è in Cdm

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Troppo attivismo in iniziative scivolose, come questa di oggi sui prezzi, e un po' di distrazione o renitenza sui provvedimenti in cui la mano pubblica dovrebbe e potrebbe fare molto (competitività, sostegno agli investimenti, apertura alle partecipazioni dei capitali internazionali). Il consiglio, ormai tardivo, sarebbe di non impicciarsi troppo di queste cose, di non mettere le mani nella busta della spesa. Si capiscono le buone intenzioni (e la ricerca di consenso e gratitudine) ma la conclusione della faccenda potrebbe essere diversa. E, in ogni caso, nessuno sarà mai contento al momento dello scontrino e nessuno avrà mai memoria del prezzo (forse) più alto precedente all'intervento calmieratore. Meglio intervenire sul potere d'acquisto di chi è in difficoltà, con sussidi diretti, e lasciar fare ai prezzi il loro decorso. Meglio non avere categorie economiche pronte a rivendicare ...