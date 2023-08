(Di venerdì 4 agosto 2023) Ideato nel 1996 da un ex ingegnere Exxon, l'algoritmo consente di intonare la voce alla: all'inizio era un segreto degli studi di registrazione più all'avanguardia, ma due anni più tardi portò Believe in cima alle classifiche

Il riferimento è aEbbasta, ma da qui la polemica è cresciuta e ha coinvolto l'uso dell'Auto - Tune in generale. Che, con buona pace di Bersani, è vastissimo: si calcola che oltre il 90 per ...Senza fare paragoni, anche Dylan non è intontissimo e pureha usato l'autotune. Ma stonati o ... Frankie Hi Nrg Mc TAGS Frankie Hi Nrg Mc , Paolo Giordano , Samuele Bersani ,Ebbasta La ...Ndour 7,5: Il Paris Saint - Germain lo ha appena strappato al Benfica bruciando la concorrenza ... Emblematico l'errore in controllo con laallungata malissimo a vanificare il buon taglio sul ...

Da Cher a Sfera Ebbasta: come funziona l'Auto-Tune, l'invenzione che ha cambiato la musica la Repubblica

Ideato nel 1996 da un ex ingegnere Exxon, l'algoritmo consente di intonare la voce alla musica: all'inizio era un segreto degli studi di registrazione ...L'ultimo dissing ha avuto, almeno, il merito di far discutere su un tema che da venticinque anni divide gli appassionati di musica: chi usa l’Auto-Tune può essere definito un vero cantante