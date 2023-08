Cuori in Atlantide | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di venerdì 4 agosto 2023)indel 2001 tratto da due novelle di Stephen King,con Bobby e la madre che, dopo la partenza di Ted, lasciano la loro casa per rifarsi una vita in Massachussets. Prima della partenza, Bobby bacia Carol un’ultima volta; i due si promettono di restare in contatto. Nell’ultima sequenza del, Bobby adulto fa visita alla sua vecchia casa, e al di là della recinzione, nota una giovane ragazza, molto somigliante a Carol; lei gli comunica di essere sua figlia, e gli conferma che la madre è ormai morta da anni per una malattia. Bobby, prima di proseguire per la sua strada, le regala la foto della madre bambina che Carol gli aveva donato in quell’estate di tanti anni prima. Mentre percorre in auto l’autostrada per tornare a casa, Bobby ci informa che, dopo la loro ...