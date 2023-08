Cuba dice addio ai contanti | cosa cambia adesso

Accoglienza e inclusione,il rettore Leone. Arriva all'Unical - precisa una nota ufficiale dell'Università della Calabria - uno scaglione di 120 medici provenienti da, chiamati dalla ...Le gare per la quarta (, Villaggio Santa Rosalia, Altarello, Mezzomonreale e Boccadifalco) e la ... recuperando un ritardo inaccettabile',Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo ..."L'accordo prevede di sviluppare insieme " ciGaetano Giunta " azioni di ricerca e sviluppo , ... oggi di frontiera nella Repubblica caraibica, su come far nascere aquello che in Italia ...

Cuba, addio al contante: pagamenti cash fino 190 euro poi solo con ... Corriere della Sera

Cuba cerca di limitare sempre di più l'uso del contante eliminando la possibilità di acquistare il carburante in pagamenti cash (solo con carte) e limitando fortemente le transazioni contrattuali ad ...Al via la bancarizzazione delle transazioni, promossa per incentivare i pagamenti elettronici. Le imprese, tra l’altro, non potranno più usare gli sportelli automatici di prelievo ...