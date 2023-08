Cristina Scuccia | dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello

Cosa ne pensate Nel frattempo, ecco a seguire i probabili concorrenti che potrebbero entrare dentro la Casa del GF Vip : Samira LuiFrancesco Muzzi (Matrimonio a Prima Vista) ...Dall'Isola alla Casa il passo è breve. Ma sempre di televisione si parla. Secondo i bene informatisarebbe pronta a partecipare al nuovo Grande fratello e per questo avrebbe detto no a Carlo Conti e a Tale quale show , che aveva già confermato la sua presenza nel cast. La rinuncia ...Di cosa si tratta In base alle indiscrezioni raccolte da MondoTv24 sembra che anchepotrebbe avere chance più che concrete di varcare la famosa porta rossa. Oltre lei pare sia in ...

Cristina Scuccia e il gusto dei reality: «Pronta per il Grande Fratello». E c'è anche un altro religioso. Cosa leggo.it

Cristina Scuccia secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronta a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello: ecco cosa sappiamo ...Secondo gli ultimi rumor Cristina Scuccia sarebbe in lizza per entrare nella casa del Grande fratello vip. Nel cast, si vocifera, ci potrebbe essere anche un frate ...