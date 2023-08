Crisi climatica | salvare il Pianeta per salvare l’Uomo

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’ultimo è stato un mese notevole. Ti ricordi cosa stavi facendo il primo lunedì di luglio? Che tu fossi al lavoro, in vacanza, a casa tranquillo o in strada di corsa, l’umanità stava vivendo la giornata più calda della sua storia. Per la prima volta, o almeno per la prima da quando siamo in grado di registrare le temperature, quella terrestre ha raggiunto una media di 17,01 gradi centigradi, che può sembrare poco ma è tantissimo. E il giorno dopo, il primo martedì di luglio: te lo ricordi quel torrido martedì? Martedì 4 luglio con i suoi 17,19 gradi ha superato lunedì, diventando il giorno più caldo mai registrato. E invece il giorno successivo: com’è andato il tuo mercoledì? Mercoledì ha eguagliato martedì, che aveva battuto lunedì. Il 5 luglio, con una media di 17,23 gradi, è stato il giorno più caldo degli ultimi 125mila anni. Secondo le Nazioni Unite quella settimana potrebbe ...

"Appello per il Mediterraneo": è il titolo di una nota della presidenza della Repubblica in cui si legge: "'Come previsto, laè arrivata e ha raggiunto dimensioni esplosive, tanto che ...L'idea di risolvere la questione delle emissioni in fretta e ovunque è fallimentare. Occorre invece migliorare e sfruttare tutti i nuovi strumenti, dal fossile al nucleare alle AI, per ottimizzare i ...Urgono investimenti Qu Dongyu della FAO ha dichiarato: "Il Sud Sudan ha il potenziale per diventare il granaio dell'Africa orientale, ma la, le scarse infrastrutture agricole, l'...

Dopo i picchi del 1953 e del 1960, a causa del superamento delle 23mila testate nucleari esistenti, dell’avanzare dei cambiamenti climatici e dell’indebolimento della cooperazione internazionale, il ...No all’auto elettrica, no alle case green, sì al gas e alle trivelle. Il Governo ostacola la transizione ecologica. Come se il cambiamento climatico fosse qualcosa su cui si può negoziare. Ma dire ...