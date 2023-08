Cresce l’attesa per la presentazione delle “Sere d’e…state a Calvi” | annunciati i Nomadi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno, per la quattordicesima volta consecutiva,avrà il suo “Raggio di Luna, le sue”, la rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale diin collaborazione con le Associazioni socio-culturali e sportive presenti sul territorio. Una Rassegna rivolta a tutti, dai più giovani e ai più saggi, in cui Teatro, Musica, Arte, Danza, Canto, Poesia agiscono in sinergia illuminati da un Raggio di Luna Calvese, tra tradizione e innovazione, tra passato, presente e futuro allietando le magiche. Ben quindici eventi, ben racchiusi in una rassegna destinata a tutti, con eventi destinati a tutte le fasce di età. Una rassegna composta da oltre venti eventi, alcuni ...