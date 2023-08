Crédit Agricole in Italia | utile netto a 739 milioni di euro nel primo semestre 2023 +29%

(Di venerdì 4 agosto 2023) Sono stati diffusi i dati semestrali del Gruppoin, che ha registrato un risultatoaggregato di 739dia/a). Sotto la guida di Giampiero Maioli, Amministratore Delegato die Senior Country Officer, le diverse linee di business hanno fatto registrare un totale dei finanziamenti all’economia pari a 97 miliardi die una Raccolta Totale pari a 329 miliardi di. Numeri in crescita per un Gruppo che nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 16.400 collaboratori e circa 5,9di clienti. Il Gruppo è composto, oltre che da...

