Cragno | «Monza esperienza sfortunata | al Sassuolo voglio riscattarmi»

(Di venerdì 4 agosto 2023) Alessio, nuovo portiere del, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde della sua nuovain Emilia-Romagna Alessio, nuovo portiere del, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde della sua nuovain Emilia-Romagna.– «Lasciare Cagliari non è stato facile per il rapporto che si era creato con la città. Mia moglie è di Cagliari, i miei figli sono nati a Cagliari, avevo passato 7 anni a Cagliari. Poi c’è stata l’diche a livello personale non è stata positiva perché non ho trovato spazio ma anche quello penso che mi abbia aiutato a crescere, mi sono ritrovato ad affrontare una situazione diversa, mi è servito».– «La ...

Intervistato dai canali ufficiali del suo nuovo club, Alessio, portiere del Sassuolo , ha parlato così delle esperienze passate, in particolare di quella nebulosa al, all'ombra di Di Gregorio : 'La prima volta che c'è stato un contatto con il ...

"Ho tanta voglia perché la stagione scorsa non è stata positiva per me. Ho tanta voglia di fare, tanta voglia di rimettermi in gioco ...Alessio Cragno si è trasferito al Sassuolo in questa sessione di calciomercato e in un'intervista ha parlato del suo passato al Monza ...