Covid oggi Italia | 5 732 casi e 41 morti | bollettino ultima settimana

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Datitutti in aumento, in, nell'. Dal 28 luglio al 3 agosto si sono registrati 5.732 nuovi, contro i 4.129 nei 7 giorni precedenti, con un aumento pari al 38,8%. Sono stati 41 i decessi in 7 giorni, il 64% in più rispetto allaprecedente (quando erano 25). Sono i dati delle del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da-19. Il tasso di positività è in crescita al 4,1% rispetto al 2,9% della21-27 luglio (+2,2 punti percentuali). I test eseguiti sono stati 138.232, il 3,3% in meno rispetto ai 142.987 dei 7 giorni precedenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo ...