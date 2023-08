di caldo". Giuliacci non ci lascia scampo: torna l'anticiclone africano 'Ci siamo sentiti ... E dietro le porte', come ci ha insegnato anche la pandemia di, 'cresce il disagio'. "Bel ...... l'invasione russa dell'Ucraina, la caduta della domanda e poi l'improvvisadella ripresa, ... Xi Jinping ha commesso un errore formidabile, con la politica ' Zero', arrivando quasi a ......precedente - vuol dire aver perso quasi il 20% dei turisti - con ancora qualche incombenza di... dopo la(solita) del Festival per due settimane, è tornato il "deserto turistico" dovuto ...

Covid, fiammata d'estate: +38,8% di nuovi casi nell'ultima settimana ilmattino.it

Ritorna a fare capolino il Covid. Nulla - naturalmente - a che fare con i numeri anche dell'estate scorsa quando negli stessi giorni i casi erano 350mila a settimana in Italia (e 50mila ...Questa vicenda che lo riporta alla ribalta politica, dopo sei anni di esilio, lo costringerà ad assumere il realismo che mancò all’epoca. Qualcuno direbbe che ...