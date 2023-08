Covid | danno erariale da 3 | 7 milioni | la Corte dei Conti indaga De Luca per le smart card

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn invito a dedurre della procura regionale per la Campania delladeiè stato notificato stamani dalla guardia di finanza al governatore della Campania Vincenzo De. I sostituti procuratori generali Davide Vitale e Mauro Senatore contestano al presidente della Regione Campania e ad altri cinque componenti l’unità di crisi della Regione unda oltre 3,7di euro relativamente all’attestato digitale di vaccinazione anti– la cosiddetta– la cui distribuzione venne successivamente sospesa. Al governatore viene contestato il 25% delcomplessivo, pari a oltre 928mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ipotesi di danno contabile per il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Sono stati gli uomini del nucleo di polizia economica e finanziaria della guardia di finanza di Napoli, poche ...