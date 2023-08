Covid | cresce variante EG 5 | seconda più diffusa al mondo dopo Arturo

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – La nuovaEG.5, l'ultima inserita dall'Organizzazione mondiale della sanità nella lista dei mutanti sotto monitoraggio (Vum), segnalata finora in 45 Paesi,ancora e fa registrare una prevalenza dell'11,6% a livello globale nell'ultimo bollettino dell'Oms sull'andamento di-19. Nella settimana epidemiologica numero 28 (10-16 luglio), EG.5 – 'figlia' di XBB.1.9.2, che rispetto alla 'madre' presenta una mutazione aggiuntiva (F456L) nella proteina Spike – raggiunge Kraken (XBB.1.5, in calo costante, dal 13% all'11,6% dalla settimana 27 alla 28) e diventa lalapiù(XBB.1.16), che scende al 18,4% rispetto al 21,7% della settimana 27. ...

... segnalata finora in 45 Paesi,ancora e fa registrare una prevalenza dell'11,6% a livello globale nell'ultimo bollettino dell'Oms sull'andamento di- 19. Nella settimana epidemiologica ...il turismo a Piacenza Un primo numero da sottolineare riguarda la crescita continua del ... Numeri che non riescono ancora ad agganciare quelli del periodo pre -( - 7,4% gli arrivi e - 6,7%......ore non - stop indetta dal Consiglio nazionale degli architetti per ripensare il Paese post- ... 3 - 1 per i blucerchiati Confartigianato, il settore in Liguriapiù della media nazionale. ...

Covid, cresce variante EG.5: seconda più diffusa al mondo dopo ... Adnkronos

L'ultima variante inserita dall'Oms nella lista dei mutanti sotto monitoraggio ha raggiunto anche Kraken. I dati sul virus nel mondo: +7% casi e -53% morti in un mese ...La perdita complessiva dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C nel triennio Covid-19 (2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022) è stata pari a quasi 3,6 ...