Cottafava Nicolai-Bassereau Gauthier-Rat oggi in tv | orario e diretta streaming ottavi Europei beach volley Vienna 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tutto pronto per-Rat, partita valevole per glidi finale deglididi. Paoloe Samuelee Paolo, approdatimente agligrazie al primato nel girone B, tornano in campo per proseguire la rassegna continentale. Dall’altra parte della rete c’è la formazione transalpina composta da Rémie Arnauld-Rat, reduci dal successo contro l’Estonia nel primo turno ad eliminazione. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il ...