“Cosa fare se un bambino presenta possibili polipi nasali?”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Buongiorno, il figlio di due anni di una mia amica Kenyana (che vive in Kenya) ha da circa una settimana muco nel naso. Da un paio di giorni sono spuntate anche due protuberanze rosa nelle narici. Consultando articoli e immagini online, ci sembra di poter dire che si tratta diè giustoper risolvere il problema dei (? Che esamiper escludere patologie più gravi? Vorrei anche aggiungere (non so se sia rilevante), che illa notte si sveglia regolarmente con violente crisi di pianto e soffre anche di infezioni della cute della testa che gli provocano dei ponfi; il pediatra Kenyano per questo in passato ha prescritto una crema antibiotica ma pare che i ponfi si ripresentino regolarmente. La ringrazio ...

sarà mai quella schiuma che un utente mostra e commenta arrabbiato in un video condiviso via ... mentre alcuni insinuano che abbia a checon qualcosa di 'strano e pericoloso' che viene '...... Amendola e Pisa, per poiscalo a Doha (Qatar), Malé (Maldive) e Singapore, dove i velivoli ...FARANNO AERONAUTICA E MARINA MILITARE In concreto, la squadriglia comandata dal Colonnello Luca ......anni Ottanta l'attuale senatore di Scandici nel tentativo di ammodernare la sinistra e didel ...FARA' CALENDA DOPO LA FINE DEL TERZO POLO Calenda, schierato ormai con la Schlein e ...

Sky non funziona Grazie a questo trucco capisci cosa fare in pochi secondi CalcioMercato.it

Gli insetti come le zanzare sono attirati da tantissime cose. Vediamo le più comuni in modo da evitare che invadano casa ...Sono in arrivo 100 euro di aumento e 300 euro di arretrati per questi lavoratori. Scopriamo a quali italiani spetteranno l’aumento.