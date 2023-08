Cosa dice la legge sui “diritti connessi” approvata in Francia nel 2019

(Di venerdì 4 agosto 2023) È stato il primo Paese Europeo a recepire e a far entrare in vigore tutti quei paletti inseriti, nel maggio del, all’interno della Direttiva Copyright della UE. Come spesso capita quando si tratta di rapporti con le grandi piattaforme, Parigi si è mossa prima di altri e con la suasui cosiddetti ““, laha fatto da apripista. Ed è proprio sulla base di quella normativa,il 24 luglio dello stesso anno, che ora la AFP (Agence France-Presse) ha deciso di intentare causa contro Twitter. Anzi, visti gli ultimi “aggiornamenti”, contro X. LEGGI ANCHE > AFP ha fatto causa a X per il pagamento delle notizie Nonostante i tentativi di “buttare la palla in tribuna” di Elon Musk – che ritiene “bizzarro” che una piattaforma debba versare un equo ...

Anzi."Unaassurda -all'AdnKronos il vicepresidente del Senato - in un Paese in cui lo scontro è continuo, adesso ho pure la casella di posta elettronica intasata da gente che miche ...... Quando'tutto questo', André si riferisce a quel che ha dichiarato Brito, cioè che la Nara ... Purtroppo non sosia successo, però Maxi non è molto contento, l'ho sentito arrabbiato. C'è ...... negozi online: +4% negozi fisici: +6% servizi di abbonamento: +14% pubblicità: +22% IL COMMENTO DEL CEO ANDY JASSYIL MERCATO FINANZIARIO Il mercato finanziario ha risposto molto ...

Test della personalità: qual è il tuo sport preferito Scopri cosa dice questo su di te Grantennis Toscana

Per oggi è prevista la definitiva approvazione della Delega fiscale. Dopo che il Palazzo Madama ha dato il suo via libera, il documento è tornato alla ...Nuovo obbligo di assicurazione pe ri monopattini elettrici e i veicoli a batteria, approvato in via preliminare dal Cosnisglio dei ministri, ecco cosa c'è da sapere.