Cosa ci insegna la birra (fake) di Rishi Sunak

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il deepdel primo ministro britannico che spilla una pinta ditrae rilevanza non dall’evenienza chesia notoriamente astemio – stava servendo qualcun altro durante un festival del luppolo – ma dalla circostanza che la pinta risulti orrendamente versata, un deprimente gorgo di schiuma e risciacquo. Ciò nell’immagine falsificata dall’intelligenza artificiale; non invece nella realtà, dove la pinta preparata dal primo ministro era ammirevolmente uniforme e rorida. Uno sventato deputato laburista ha diffuso sui social l’immagine fasulla, credendola vera, ed è stato rimbrottato da maggioranza e opposizione per esserci cascato in modo tanto ingenuo. Il punto, a mio avviso, è tuttavia un altro: per qual mai ragione un deputato dovrebbe avere interesse a segnalare che il primo ministro è un cane a ...