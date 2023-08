Corte dei Conti | i pm campani accusano De Luca | Smart card anti Covid | spesa inutile per la Regione

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un invito a dedurre della procura regionale per laa delladeiè stato notificato stamani dalla guardia di finanza al governatore dellaa Vincenzo De. I sostituti procuratori generali Davide Vitale e Mauro Senatore contestano al presidente dellaa e ad altri cinque componenti l’unità di crisi dellaun danno erariale da oltre 3,7 milioni di euro relativamente all’attestato digitale di vaccinazione– la cosiddetta– la cui distribuzione venne successivamente so. Al governatore viene contestato il 25% del danno complessivo, pari a oltre 928mila euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

