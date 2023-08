Corea del Sud | in stato di fermo il presunto responsabile dell' accoltellamento a Seongnam | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 4 agosto 2023) Indel Sud un insegnante di scuola superiore èaccoltellato in una stanza del personale, a Daedeok-gu, Daejeon, da uno sconosciuto che si è infiltrato nello stabilimento scolastico. A riferirlo sono stati i Vigili del Fuoco locali. Ilritrae il momento'arresto'aggressore. Solo ieri aè avvenuto undi massa in un centro commerciale (per vedere ilclicca qui:di massa a). Questi violenti episodi sono stati segnalati come «atti terroristici».