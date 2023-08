Corea del Sud | il caldo rovina la festa ai giovani scout Malori tra i partecipanti | il governo di Seul invia autobotti e bus refrigeranti

(Di venerdì 4 agosto 2023) C’è un ospite sgradito al Jamboree mondiale delloismo (il più grande raduno dial mondo): ilrovente. La venticinquesima edizione dell’evento – che si tiene ogni quattro anni – si svolge a Saemangeum, una località a 200km di, indel Sud. Arrivati al terzo giorno della manizione, sono già centinaia iche si sono sentiti male per le temperature intorno ai 38 gradi. Mercoledì si sono verificati 207, mentre ieri – giovedì 3 agosto – il numero è salito a 400. I sintomi sono quelli tipici dei colpi di calore: mal di testa, capogiro e spossatezza. Tra i 43milaci sono anche 1.200 membri della delegazione italiana, che sono volati fino in ...

La venticinquesima edizione dell'evento - che si tiene ogni quattro anni - si svolge a Saemangeum, una località a 200km di Seul, in Corea del Sud. Arrivati al terzo giorno della manifestazione, sono già centinaia gli scout che si sono sentiti male per le temperature intorno ai 38 gradi. Le alte temperature non danno tregua ai 43mila ragazzi che da 153 Paesi si sono ritrovati nel Paese asiatico per la manifestazione. La maggior parte di loro sono adolescenti tra i 14 e i 18 anni

