Cordenons | Spiteri si ferma in semifinale Vittoria nel doppio di Moratelli e Rosatello

...dell'Itf W60 di, torneo dotato di un montepremi di 60mila dollari, che si disputa sui campi in terra battuta dell'Eurosporting. Si ferma in semifinale la bella corsa di Dalila, che ...Si è delineato il quadro delle semifinali all'8° edizione dell' Itf W60 di, che si disputa sui campi in terra rossa dell'Eurosporting. Saranno tra Dalilae Alexandra Cadantu - Ignatik e la slovena Veronika Erjavec - Fanny Stollar , le sfide che ...... la 8°edizione dell'Itf W60, torneo dotato di un montepremi di 60mila dollari, che si ...costretta a tornare nuovamente in campo per affrontare in un altro derby tricolore Dalila. La ...

Cordenons, Spiteri si ferma in semifinale. Vittoria nel doppio di ... SuperTennis

Si è delineato il quadro delle semifinali all’8° edizione dell’ Itf W60 di Cordenons , che si disputa sui campi in terra rossa ...Entra sempre più nel vivo con il quasi completamento del secondo turno, la 8°edizione dell’Itf W60 Cordenons, torneo dotato di un montepremi ... per affrontare in un altro derby tricolore Dalila ...