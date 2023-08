Continuano gli sbarchi a Lampedusa al ritmo di quasi mille migranti al giorno Nell’hotspot dell’isola 1 770 persone

(Di venerdì 4 agosto 2023) Non si arresta il flusso diche arrivano quotidianamente a. Le ottime condizioni meteomarine di questi giorni, favoriscono le partenze delle piccole imbarcazioni di ferro dalle coste tunisine. Solo nelle ultime ventiquattro ore sono stati soccorsi in mare, a largo delle isole Pelagie, circa sessantaquattro “barchini”. Da giorni le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza fanno la spola senza sosta, impegnate a salvare vite. La media degli arrivi è di circaale l’hotspotospita circa 1.770. Sono tante anche le segnalazioni che arrivano dai pescatoriche incrociano in mare i barchini pieni di. Quelli arrivati nelle ultime ore sono ...

Le multe autovelox illegittimea rimanere al centro delle più aspre controversie traautomobilisti eorgani accertatori. Il motivo è molto semplice: la giurisprudenza è in continuo aggiornamento proprio per via ...occupanti che si trovavano all'interno, avendo compreso che di lì a poco sarebbe scattato un blitz dentro la casa in cui si trovavano, hanno lanciato da una finestra un involucro di stoffa. Il ...I Treasurya essere considerati l'asset class di riferimento, risk - free, e fungono da ... un'altra societa' di valutazione del credito, S&P Global Ratings, ha analogamente privato...

Continuano gli sbarchi a Lampedusa al ritmo di quasi mille migranti al giorno Il Fatto Quotidiano

Amelia, "è un personaggio molto moderno, una ragazza che rappresenta un po' la libertà: nonostante la situazione di quegli anni lei continua a fare quello che vuole e che sente, e ispira e attira gli ...“Ci levate gli anni più belli della vita”. Carolina Marconi commenta su Instagram l’approvazione, da parte della Camera, della legge sul diritto all’oblio oncologico, grazie alla quale i pazienti onco ...