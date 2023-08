Conte rispolvera il populismo grillino per mettere in ombra Schlein

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 agosto 2023) Cantano i grilli ad agosto, e più forte che mai, sovrastando amici e avversari. Ed è inutile negarlo: i pascoliani queruli trilli di grilli di Giuseppe, or ora ritornato massimamente, si sentono più forte di tutto, della pasticciona retorica della destra, dell’arzigogolare del compianto Terzo polo, persino del blues di lotta di Elly. Non c’è partita. Il fatto è che tanto più scorretto è l’argomentare dell’avvocato tanto più questo fa presa e resta nella memoria, il che del resto da che mondo è mondo fa parte del baule del peggior. Dunque ieri a Montecitorio la destra ha scaraventato la palla in tribuna e ha rinviato l’esame della legge sul salario minimo presentata dalle opposizioni (tranne Italia Viva): brutta cosa, perché della questione si parla da mesi e dunque di tempo per avanzare ...