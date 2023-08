Condominio | a Napoli costa di meno ma provoca il record italiano di liti Uno su due è contro l’amministratore

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 agosto 2023)è la città piùgiosa (37%), ma anche quella dove sono più diffusi rapporti positivi di vicinato (44%) e dove ci si aiuta in caso di necessità. I motivi digio sono diversi: asi discute soprattutto per il parcheggio “selvaggio” (27%), rumori (33%) e comportamenti sgraditi dei condòmini (27%), ma anche per le spese di(22%), per le pulizie condominiali (15%) e, tra gli altri, per l’installazione di sistemi di sicurezza (9%). Sono i risultati di una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, sulla vita condominiale degli italiani, dalla quale emerge inoltre che: 1 napoletano su 2 è insoddisfatto del proprio amministratore di(52%). I principali motivi di insoddisfazione sono legati alla non soddisfacente gestione amministrativa (44%) ...