Concorso estivo di Topolino con premi speciali | tutti i dettagli

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dal 16 agosto, per 4 settimane, cercando gli indizi nascosti nella storia Operazione Zeus e risolvendo gli enigmi si potrà partecipare all’estrazione diConl’estate si tinge di mistero… e di grandi sorprese. Su3534 – in edicola, fumetteria e Panini.it da mercoledì 16 agosto – prende il via Operazione Zeus, il grandedel magazine a fumetti più amato, pronto a coinvolgerei lettori con enigmi da risolvere per scoprire l’identità di un intrigante personaggio che darà del filo da torcere ae non solo. Chi si nasconde nell’ombra di Zeus? Un nuovo giallo investigativo sconvolgerà le vacanze die Pippo, che dovranno raccogliere un grido d’aiuto – scoperto risolvendo un ...