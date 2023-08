...inal Festival del Cinema di Venezia 2023. Tra i titoli più attesi della 80esima edizione della Mostra del Cinema c'è ' Ferrari ', la biografia di Enzo Ferrari, imprenditore,......Fiorenza Grazia Maffei e il PrimoPietro Scroccarellodella Divisione Anticrimine, sono stati collocati in quiescenza. La dott.ssa Maffei, in qualità di vincitrice di, ......Fiorenza Grazia Maffei e il PrimoPietro Scroccarellodella Divisione Anticrimine, sono stati collocati in quiescenza. La dottoressa Maffei, in qualità di vincitrice di, ...

Concorso a Dirigente ordinario e straordinario, Ministero: bandi entro i primi 10 giorni di settembre. Preparati, ecco come Orizzonte Scuola

Concorsi riservati per i dirigenti e i funzionari a tempo determinato con 36 mesi di servizio negli enti locali. E' una delle tante novità in materia di personale contenute nel decreto legge Pa bis ...L’esecutivo vuole dare ai sindaci la facoltà d aumentare il numero delle auto bianche. E intanto sblocca l’ingresso in ruolo per oltre 62 mila precari della scuola ...