Concilio Vaticano III | Papa Francesco | “I tempi non sono maturi”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Città del– Da Lisbona, dove è in corso la Giornata Mondiale della Gioventù,smorza le voci su un “imminente” nuovo. Bergoglio è convinto che “le cose nonmature per unIII. E non è nemmeno necessario in questo momento, dal momento che non è ancora stato avviato il II”, dice il Pontefice alla rivista “Vida Nueva”, in una edizione speciale in occasione del 65mo anniversario. In una lunga intervista, il Santo Padre condivide le sue preoccupazioni, passando in rassegna le questioni principali dell’agenda internazionale e della Chiesa, oltre ad analizzare questo decennio di pontificato. “un vittima dello Spirito Santo”, confessa. “Non ho ancora osato porre fine al cultura di corte in Curia”, dice ...

"La prima volta che un gruppo di transessuali è venuto ine mi hanno visto, se ne andarono piangendo, dicendo che avevo dato loro la mano, un bacio... Come se avesse fatto qualcosa eccezionale con loro. Ma sono figlie di Dio!". Così Papa Francesco ...III, i tempi non sono maturi' Il Santo Padre è convinto che 'non siano maturi i tempi per unIII' e spiega: 'Non è nemmeno necessario adesso, dal momento che non è ancora ...Si è toccato con mano il sensus fidei fidelium : in altri termini, traspare un volto di Chiesa figlio delII'. Ci lasciamo alle spalle anni difficili, a volte drammatici. Quale ...

Ucraina, Papa Francesco: obiettivo pace. Anche le transessuali ... Il Sole 24 ORE

Papa Francesco ha rilasciato una intervista esclusiva a Vida Nueva prima di partire per il viaggio apostolico a Lisbona in cui ha detto, tra le altre ...Il Pontefice nominerà un rappresentante permanente per la pace Kiev-Mosca. Tempi non maturi per il Concilio III ...