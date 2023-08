Con l’oblio oncologico gli ex malati non sono più condannati allo stigma istituzionale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Va accolta come una ottima notizia il voto unanime che la Camera ha dato alla legge sul cosiddetto “oblio”. In un Paese che, a differenza di ciò che avviene normalmente nel mondo occidentale, ci si divide tra destra e sinistra riguardo ai diritti civili, ai diritti della persona e alla norme antidiscriminatorie che altrove son considerati patrimonio comune di civiltà, un risultato di questo tipo non poteva essere dato per scontato. Ed ha infatti il sapore amaro della discriminazione e dell’accanimento sulla vittima loal quale andava finora incontro la persona che – guarita da una malattia oncologica – era condannata a trascinarsi appresso per tutta la vita una valutazione negativa in ambito finanziario e assicurativo ma anche nella ricerca di un lavoro o nell’avvio di un processo di adozione venendo ...