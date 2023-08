Comunità Energetiche Rinnovabili | il Comune di Vecchiano si appella al governo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Angori: 'Come amministratori crediamo sia nostro dovere garantire un futuro vivibile alle prossime generazioni"

... l'importanza di accompagnare il sistema portuale verso la transizione ecologica, anche attraverso modifiche normative per favorire cold ironing e lee attuando la norma di legge ...Angori: 'Come amministratori crediamo sia nostro dovere garantire un futuro vivibile alle prossime generazioni"Se l'Italia deve diventare l'hub europeo del gas nel Mediterraneo, proprio sul territorio brindisino insistono molte infrastrutturedecise dai Governi e non condivise dalle...