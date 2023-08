Compleanno Di Lorenzo | gli auguri della SSC Napoli

BuonCapitano! È festa in casa Napoli, Giovanni Dicompie gli anni. Molti auguri social dai suoi compagni. Il terzino compie 30 anni. foto sscnapoli Comments comments30 anni oggi per Giovanni Di, capitano del Napoli campione d'Italia e di cui è diventato un simbolo della marcia scudetto Oggi Giovanni Dicompie 30 anni. Potrebbe anche essere facile, per non dire scontato, fargli gli auguri adesso che sta per iniziare la nuova stagione, poco più di due settimane e già ...Accanto a lei c'è il compagnoGuerrieri, con cui ha una relazione da 10 anni. La giovane imprenditrice, che ha festeggiato il suoil 30 luglio , ha trovato un momento di intimità ...

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri innamorati, festeggiano il ... Fanpage.it

Marco Gradoni a 15 anni (record) ha vinto il premio di miglior velista dell’anno: «Sogno la Coppa America, intanto imparo dai veterani Jimmy Spithill e Cecco Bruni» ...Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ...