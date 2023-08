Come stanno andando i turni preliminari di Europea League? Le squadre in corsa e le possibili avversarie delle italiane

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) Si sono conclusi ieri sera, giovedì 3 agosto, il secondo turno di qualificazione alla prossima Conference. Le partite di andata e ritorno della prossima fase sono in programma rispettivamente il 10 e il 17 agosto, anche se le date esatte non sono ancora state comunicate. Sorprende l’eliminazione del Basilea contro i kazaki del Tobol: agli svizzeri non è bastato il successo 2-1 del ritorno per ribaltare il risultato dell’andata. Eliminato anche il Cluj allenato da Andrea Mandorlini che si è arreso all’Adana Demirspor che in panchina ha Patrick Kluivert. Ci sono voluti i supplementari, invece, a Midtylland, Maribor e Twente per avere la meglio di Niedercorn, Differdange e Hammarby, mentre il Debercen ha dovuto attendere i calci di rigore per velinare l’Alashkert. Il Vitoria Guimaraes, invece, cede ai penalty contro il Celje. Il terzo turno prevede la ...