Come farsi la barba nel modo giusto

(Di venerdì 4 agosto 2023) Non sei certo di conoscere tutte le regole della rasatura? Non preoccuparti, non sei solo. Rendere liscia la pelle del viso con il rasoio oggi sembra quasi un'arte dimenticata. A meno che tu non sia un giocatore degli Yankees o un Marine, probabilmente fai parte della folta schiera di uomini che coltivano una morbida, o perlomeno lasciano incolta la ricrescita di qualche giorno. Sicuramente si tratta di un'evoluzione positiva – un minimo di trascuratezza è affascinante –, ma nello stesso tempo una rasatura ben fatta può dare grandi soddisfazioni. Se hai bisogno di presentarti al meglio – per un evento importante o solo perché hai voglia di sentirti più curato – dovrai farti laseguendo un protocollo preciso. (E no, non parliamo del tipo di rasatura che puoi ottenere con il rasoio elettrico). Per rinfrescarti la memoria, o se si tratta della ...