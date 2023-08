Come eliminare il tuo account Twitter | che nel frattempo è diventato X

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ora che la trasformazione in X è completata, in tanti si chiedono: «faccio a cancellare il mio?». D’altronde, per molti iscritti di lunga data è difficile riuscire a riconoscere lo stesso social network degli inizi visto che lo stravolgimento voluto da Elon Musk ha rivoluzionato praticamente ogni aspetto: dalla lunghezza dei post al funzionamento dell’algoritmo. C’è chi ha bisogno di prendersi un lungo periodo di pausa dai social network, chi non ha voglia di perdersi nel nuovo feed fatto di post di Elon Musk e poco altro. Non importa quale sia il fattore scatenante che ti ha spinto a cercaresi cancella l’, noi abbiamo deciso di realizzare una guida appositamente per questo. LEGGI ANCHE: Elon Musk, 6 punti fondamentali da cui partire per ...