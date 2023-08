Come attivare la posta PEC | costi e procedura | passo per passo

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 4 agosto 2023) La casella diPEC sta diventando sempre più indispensabile per accedere ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione e per l’iscrizione ai Concorsi pubblici. Non è ancora obbligatoria per i privati, ma sicuramente aiuta a velocizzare l’invio documenti e certificati online, assicurando lo stesso valore di unaraccomandata A/R. E’ invece obbligatoria dal 2013 per le aziende, i professionisti, le partite IVA e la Pubblica Amministrazione. Senza contare che sempre più amministrazioni richiedono il possesso di un indirizzo diPEC obbligatorio per inviare domanda di partecipazione ai bandi di gara e ai bandi di selezione della Pa. Questo perché un documento inviato via pec ha valore legale a tutti gli effetti. Cos’è in ...