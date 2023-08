Colloquio con i detenuti dalla strada con il megafono | fermate due persone

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiParlano con uncon ie, quando vengono scoperti, aggrediscono poliziotti penitenziari: a riferire i fatti, accaduti nella serata di ieri nei pressi del carcere napoletano di Poggioreale, è il sindacato della Polizia Penitenziaria Sappe. Gli agenti – riferisce in una nota Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – hanno fermato due, un uomo e una donna, che si stavano rivolgendo ad alcuniin cella, dal lato dei Reparti Roma e Firenze, successivamente processate per direttissima. “Gli agenti della pattuglia li hanno quindi invitati ad allontanarsi, – spiega Guacci – considerato che ovviamente non è possibile effettuarein quel modo ...