CNR | uno studio rivoluzionario sull’invecchiamento cellulare apre nuove speranze per la cura del cancro al colon

Leggi su fmag

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un team di ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irgb) di Milano, in collaborazione con Humanitas, ha portato avanti unoinnovativoe la sua relazione con ilal. Il fenomeno di invecchiamento, noto come senescenza, è stato analizzato in biopsie di metastasi epatiche provenienti da pazienti con tumore primario al. Lo scopo del lavoro era comprendere il ruolo di questo processo nella fase avanzata della malattia. Il risultato di questa ricerca, che è stato pubblicato e si è guadagnato la copertina della rivista Aging Cell, ha rivelato la presenza di due tipi di cellule tumorali senescenti con effetti completamente ...