CMF by Nothing | dispositivi a prezzi accessibili entro fine 2023

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 4 agosto 2023) Carl Pei, ex CEO di OnePlus e fondatore di, ha annunciato che realizzerà una serie diche saranno lanciatiladell’anno sotto il marchio CMF by. Con il brand CMF bysaranno inizialmente lanciati uno smartwatch e degli auricolari per poi proporre anche smartphone a costo contenuto. Dove comprarePhone 2 CMF by, cosa significa? CMF è l’acronimo di Color, Material and Finish (colore, materiale, finitura), ovvero i tre elementi che determinano l’aspetto e la sensazione di un prodotto. CMF byvuole sfruttare questi elementi per creareche si distinguano per il loro stile unico e la ...