CM com – Genoa | i tifosi riscrivono la storia | è record di abbonamenti | Serie A

(Di venerdì 4 agosto 2023) 2023-08-04 15:33:00 Arrivano conferme: 24.290: una cifra che per ilsignifica. Il club più antico d’Italia ha scritto quest’oggi un nuovo capitolo di un romanzo che tra poco più di un mese taglierà il traguardo dei 130 anni di vita. La sottoscrizione della tessera d’abbonamento numero 24.290, arrivata nel primo pomeriggio di oggi, vale infatti un primato assoluto: quello del maggior numero difidelizzati in una sola stagione. Tanti sono i sostenitori del Grifone che dallo scorso 6 luglio, giorno di avvio della campagnaper il prossimo campionato, hanno scelto di essere presenti a Marassi in ogni gara interna del torneo diA che partirà tra un paio di settimane. Una quota che supera quella stabilita nel 2009-2010, l’anno dell’ultima ...

'Abbiamo depositato il contratto firmato dopo aver atteso in accordo colil verdetto della giustizia sportiva. Si tratta di un contratto articolato che ci preserva da aspetti legati alla ...Una quota che supera quella stabilita nel 2009 - 2010, l'anno dell'ultima partecipazione europea del. Ma la corsa ad un posto sugli spalti del Ferraris rossoblù non è ancora finita , malgrado i ...Silvan Hefti, difensore del, ha parlato a Il Secolo XIX della sua condizione fisica in vista dell'inizio della Serie A Silvan Hefti, difensore del, ha parlato a Il Secolo XIX della sua condizione fisica in vista dell'inizio della Serie A. PAROLE - "Mi sento meglio rispetto all'anno scorso fisicamente e mentalmente. Sono felice ...

Genoa, il colpo dalla Juventus si blocca: cosa serve per sbloccare Calcio in Pillole

Superato, con 24.290 tesserati, il record della stagione 2009/2010 che era di 24.289 fedelissimi ...Nuovo record assoluto di abbonamenti per il Genoa. Oggi è stato venduto l'abbonamento numero 24290 che ha permesso al club di superare ...