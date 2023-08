Clima | tagliando i fondi Pnrr il governo fa il contrario di ciò che dovrebbe | investire sul futuro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Siamo in piena crisitica, con pezzi d’Italia ancora in ginocchio per alluvioni, incendi, grandinate ed eventi meteo estremi che si ripetono con preoccupante regolarità, mentre ci lasciamo alle spalle il luglio più caldo di sempre. E ilMeloni che fa? Vuole cancellare 14,8 miliardi di euro deldestinati a finanziare progetti per la tutela dell’ambiente e contro la crisitica. Per la maggior parte si tratta dida impiegare in progetti per l’efficienza energetica (per ridurre il consumo di energia e relative emissioni inquinanti) e per la rigenerazione urbana. Con la follia suprema di tagliare 1,3 miliardi destinati al contrasto al dissesto idrogeologico (che ne penseranno in Romagna?) e altre risorse per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici galleggianti. Colpo ...