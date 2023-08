Claudio Gentile | «Mi hanno tolto dal calcio senza un perché»

(Di venerdì 4 agosto 2023) Le parole dicontro chi gli ha impedito di allenare: «Ricevo ancora messaggi di persone che mi chiedonoè stato il difensore che nell’impresa dell’Italia Mundial del 1982 ha fermato prima Maradona e poi Zico. Da Commissario Tecnico dell’Under 21 ha fatto benissimo, ha vinto un Europeo, poi illo ha emarginato e lui si chiede ancora il. Oggi racconta le sue verità in un’intervista a La Repubblica. PROCURATORI – «Avevo minacciato di denunciare alcuni procuratori che volevano offrirmi denaro, molto denaro, per convocare in Nazionale i loro giocatori. Li cacciai tutti! Io stesso non ho mai avuto un agente. Guarda caso, da quel momento qualcuno me l’ha giurata». NOMI E COGNOMI – «La risposta avrebbe dovuto darla ...

è uno degli eroi di Spagna 1982. Terzino destro e marcatore della Nazionale di Enzo Bearzot campione del mondo, la sua prestazione migliore fu quella contro l'Argentina nel 'gironcino',...

Con l’U21 nel 2004 ha vinto l’Europeo e il bronzo olimpico. Da 17 anni l’ex ct si chiede perché sia stato messo da parte. “Potevo firmare per la Juve, non lo ...Gentile parla del suo esonero dalla Nazionale a La Repubblica: cacciato per essersi opposto alla mafia del calcio, i procuratori ...