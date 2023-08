Cisternino | incidente mortale Tre auto coinvolte

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 4 agosto 2023) Una persona deceduta, forse due.stradale in territorio di, quasi all’incrocio fra Speziale e la strada che dai monti conduce verso la via del mare. Il sinistro verificato nel primo pomeriggio,treper cause e dinamica da dettagliare. Strada temporaneamente bloccata. L'articolo Tre proviene da Noi Notizie..