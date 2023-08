Ciclismo su pista | verso Italia-Danimarca | Ganna in gran forma | Milan in ripresa C’è un anello debole

Mondiali disu, la seconda giornata va in scena a Glasgow oggi venerdì 4 agosto 2023, dopo l'esordio di giovedì non esaltante per l'Italia , ma che ha regalato comunque la qualificazione al secondo ...... Reggina bocciata dal Tar del Lazio - Colpo Olimpia Milano, preso Nikola Mirotic - Mondiali 2028 e 2029 diassegnati agli Emirati Arabi - Per il Milan c'è Musah e laLenglet, ma ...Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza quinto tempo nell'inseguimento femminile diai mondiali in corso a Glasgow e non potranno battersi per la riconferma al vertice mondiale di specialità. Le azzurre hanno chiuso con soli tre decimi di ritardo sul quartetto francese, che ora ...

Il quartetto italiano composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro si qualifica in finale nell'inseguimento maschile a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista in scena a ...Ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista domani, sabato 5 agosto, alle ore 20.07 italiane, si disputeranno le finali dell'inseguimento a squadre maschile: l'Italia di Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jona ...