Ciclismo su pista | Martina Fidanza quarta nello scratch ai Mondiali Quartetto maschile in finale per l’oro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Seconda giornata di gare aidisu2023. In quel di Glasgow l’Italia resta ancora senza medaglie, ma domani avrà la prima grande possibilità di timbrare il cartellino. Il podio è già assicurato per ildi inseguimento a squadre: Filippo Ganna, Jonathan Milan, Manlio Moro e Francesco Lamon hanno timbrato il tempo di 3:46.855 e domani andranno a sfidare la Danimarca per. Finalina per il bronzo tra Nuova Zelanda ed Australia. Dopo due titoli iridati di fila deve accontentarsi del legno. Volata di rimonta questa volta per l’azzurra che non riesce a prendere la medaglia: trionfa dominando la statunitense Jennifer Valente davanti alla neerlandese ...

... la sfida diretta alla Nuova Zelanda nel corso della semifinale dell'inseguimento a squadre ai Mondiali disusi chiude nel modo migliore. Gli Azzurri contenderanno l'oro alla ...Mondiali disu, la seconda giornata va in scena a Glasgow oggi venerdì 4 agosto 2023, dopo l'esordio di giovedì non esaltante per l'Italia , ma che ha regalato comunque la qualificazione al secondo ...... Reggina bocciata dal Tar del Lazio - Colpo Olimpia Milano, preso Nikola Mirotic - Mondiali 2028 e 2029 diassegnati agli Emirati Arabi - Per il Milan c'è Musah e laLenglet, ma ...

Mondiali Pista Glasgow - Filippo Ganna e soci non sbagliano! Italia ANCORA in finale nell'inseguimento: rivivi l'arrivo Eurosport IT

C’era molto attesa per il primo turno dell’inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista 2023 in quel di Glasgow. Tutta la pressione sull’Italia, campionessa olimpica in carica e a rischio ...Mondiali di ciclismo su pista a Glasgow, Filippo Ganna in finale nell'inseguimento a squadre Più di un secondo rispetto al tempo siglato dai danesi che, nella seconda semifinale, hanno strapazzato ...